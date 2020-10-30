"С молодыми футболистами мы должны быть очень осторожны. Многие из ребят еще переживают процесс роста, и нам следует выбирать правильное время, когда выпускать их на поле, много поддерживать и давать понимать, что еще ничего не заработано, что им предстоит очень сложный и долгий путь. В этой перспективе я на них и смотрю.

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Ребята всегда добавляют и растут, достигают определенного уровня. Если говорить о Судакове и Вьюннике (авторах гола и ассиста соответственно. – прим.), Сегодня они провели больше игрового времени, чем обычно. Надеюсь, они смогут закрепить свою игру и место в команде. Поздравляю их и всю команду.

У соперника есть несколько наших футболистов – тех, кто не может играть с Шахтером. И, конечно, это принесло им определенные проблемы. Но это – правило, а правила должны выполняться. Так происходит и с другими клубами, в других странах. Нам удалось хорошо сыграть. Оппонент также очень много поработал, пытался гнаться за результатом, но мы провели лучшую игру, чем противник", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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