Главный тренер Шахтера Луиш Каштру перешел на украинский язык, чтобы поздравить поклонников с Рождеством.

"Желаю вам счастливого Рождества! А также крепкого здоровья, мира и любви. Желаю всем семьям снова улыбаться и чтобы солидарность стала важнейшей ценностью", – подписал праздничную фотографию Каштру в своем Instagram.

Каштру озвучил задачи Шахтера на зимних сборах – у наставника "горняков" амбициозные планы на вторую часть сезона

Напомним, "горняки" закончили первую половину сезона на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 29 очков. Кроме того, "оранжево-черные" вышли из группы Лиги чемпионов в Лигу Европы, где в 1/16 финала турнира померятся силами с Маккаби Тель-Авив.

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