Бывший тренер Шахтера Луиш Каштру находится в поисках работы после отъезда из Украины.

Аль-Хиляль заинтересовался услугами 59-летнего специалиста, информирует журналист Николо Скира в своем Twitter.

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"Лидеры" досрочно стали чемпионами Саудовской Аравии сезона 2020/21. Зимой клуб уволил Развана Луческу, а на его место пришел бывший наставник Карпат Жозе Мораиш.

Что касается Каштру, то он покинул Шахтер по завершении этого сезона. Португалец провел в Украине два года. Всего в 84 матчах под руководством Луиша "горняки" одержали 51 победу и 16 раз сыграли вничью.

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