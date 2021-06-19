Португалец выбирает между предложениями от катарских Аль-Духаиля и Аль-Гарафы, сообщает Fotospor. Каштру должен принять свое решение в ближайшие дни.

Каштру может заменить экс-тренера Карпат в Саудовской Аравии

Отмечается, что в услугах экс-наставника Шахтера также заинтересован Фенербахче, но турецкий гранд не намерен форсировать переговоры. Сам Каштру якобы решил продолжить свою карьеру в катарском первенстве.

Напомним, Каштру возглавил Шахтер 12 июня 2019 года, став 33-м тренером в истории клуба. В первом же сезоне он выиграл с "оранжево-черными" чемпионат Украины с рекордным отрывом от Динамо в 23 очка. В том же сезоне добрался с Шахтером до полуфинала Лиги Европы. Всего в 84 матчах под руководством Луиша Каштру "горняки" добыли 51 победу и 16 раз сыграли вничью. По окончании сезона 2020/21 португалец покинул донецкий клуб, ему на смену пришел Роберто Де Дзерби.

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