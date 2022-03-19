"То, что показывают на ТВ, что я вижу в сообщениях от друзей о том, что происходит в Киеве, заставляет задуматься. Как такое может произойти со страной, так любящей свободу, и в городе с четырехмиллионным населением, столь открытым для мира?

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Я думаю об этом, тем более что новые данные появляются ежесекундно. Я думаю об этой бессмысленной войне, которую можно объяснить только отчаянным стремлением к власти, без оглядки на человеческую жизнь.

Жизнь в Украине была абсолютно нормальной. Я никогда не испытывал никакой неуверенности, никакого страха. Мы говорили о напряженности в отношениях с Россией, но в конце концов это не было самой большой проблемой. Мы всегда говорили о пророссийских и антироссийских силах, но это не усложняло нашу жизнь. Мы знали, что есть опасность, но никто ее не представлял.

Мировым лидерам должно быть стыдно за то, что происходит в Украине. Они не должны говорить об экономике или о чем-то другом. Ничто не может быть выше мира. Я шокирован происходящим, но еще больше удивлен, что мы не в состоянии остановить это безумие. Мы продолжаем говорить, что делаем все возможное, но это не так. На этой неделе я видел самых высоких чиновников из Польши, Чехии и Словении в Киеве. Пусть другие встают с насиженных мест. Хватит! Они существуют в этом мире не только для того, чтобы решать повседневные проблемы", – цитирует Каштру Maisfutebol.

Напомним, португалец в свое время возглавлял донецкий Шахтер, с которым выиграл золото УПЛ в сезоне 2019/20.

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