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Каштру покомментировал войну на востоке Украины

18:18 152 Читати українською
Каштру покомментировал войну на востоке Украины
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Новый главный тренер Шахтера Луиш Каштру отметил, что в мире знают о том, что происходит на востоке Украины, и надеется, что война закончится и наступит мир.

"Очень трудно говорить на эту тему. Мы знаем, мир знает, что происходит. Я не буду высказывать ни одной мысли. То, что я могу сказать, я, как брат, сын, отец надеюсь, что будет мир, чтобы это закончилось.

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Главное, чтобы люди были счастливы. У всех нас есть определенный долг работать в этом мире на то, чтобы наши дети в будущем были счастливы.

Я смотрю с грустью на стадион, который у нас есть в Донецке, и мы не можем там играть. И мы не можем иметь рядом всех тех, кто действительно любит нас. Но такова жизнь и таковы реалии.

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Мы будем стараться радовать чем можем тех, кто нас любит. Я думаю, что даже те, кто далеко от нас, будут чувствовать, что мы постараемся сделать все для них, администрация Шахтера, президент Шахтера. Я думаю, что все стремятся сделать болельщиков клуба счастливыми", – сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве, где был представлен в статусе наставника "горняков".

Источник: Футбол 24
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Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер Шахтер Донбасс Арена
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