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Каштру: Матч без болельщиков – это как театр без зрителей

22:24 27 Читати українською
Каштру: Матч без болельщиков – это как театр без зрителей
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился мыслями относительно первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

 

"Футбольный матч без болельщиков снижает твои ожидания в профессии. Конечно, нам всегда хочется, чтобы был полный стадион. Это практически то же самое, что в театре, когда актеры играют, но никого нет в зале, никто на них не смотрит. Знаем, что наши болельщики далеко, но они будут смотреть нас по телевизору. И мы все равно будем чувствовать их поддержку.

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Футболисты были немного разочарованы этим фактом. Нам очень нравится атмосфера полного стадиона. Отсутствие зрителей даст странное ощущение, но это жизнь, по-другому нельзя. О коронавирусе сейчас говорят и пишут везде: на телевидении, в Интернете, в газетах. Есть недостаток безопасности, и нужно принимать самые жесткие меры. Это определенный сигнал – все должны быть очень осторожными, в том числе и те, кто живет в футбольном мире и постоянно путешествует. Сейчас мы должны показать свою игру.

Относительно кадровой ситуации в Шахтере – все, кто прилетел с нами, абсолютно готовы. Будет очень сложная борьба. Вольфсбург выступает в Бундеслиге, которая входит в топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, завтра нужно быть на высоком уровне. Медицинский департамент максимально работает над тем, чтобы подготовить футболистов к матчу. Сейчас о составе говорить мы не можем – оставим решение в день матча. Надеемся, что все, кто прилетел в Германию, будут готовы", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

Напомним, завтра, 12 марта, "оранжево-черные" на выезде встретятся с Вольфсбургом. Начало поединка в 22:00. Игра состоится при закрытых дверях и без представителей СМИ, однако УЕФА уже рассматривает возможность переноса поединка из-за угрозы коронавируса.

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Лига Европы 2019/20 Вольфсбург - Шахтер Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Луиш Каштру Луиш Каштру
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