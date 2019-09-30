Каштру: Малиновский – отличный игрок, но мы не знаем, кого выставит Гасперини

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал тот факт, что завтра его команде может противостоять игрок сборной Украины Руслан Малиновский, который когда-то принадлежал донецкой команде.

"Конечно, мы хорошо знаем о Малиновском. Замечательный игрок, с хорошими качествами. Мы все его очень хорошо знаем. Но не могут играть все.

Аталанта – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Мы не знаем, кого Гасперини завтра выставит в составе. Поэтому мы готовимся совершенно ко всем игрокам", – сказал Каштру на предматчевой пресс-конференции в понедельник в Милане.

Стоит отметить, что Руслан Малиновский стал игроком Аталанты прошлым летом, присоединившись к итальянскому клубу за 12,5 млн евро.

Напомним, матч 2-го тура Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер состоится 1 октября, начало в 19:55.

Аталанта – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов