"Я ушел из дома, когда мне было 17 лет и начал свою профессиональную жизнь с самых низов футбола. Я хотел играть в Лиге чемпионов и работать в клубе, который дал бы мне возможность стать национальным чемпионом. Поэтому, когда я приезжал сюда, то понимал, какой серьезный вызов передо мной стоит.

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Мы провели очень хороший сезон, не скажу, что это был какой-то сенсационный сезон, но хороший. Есть определенные минуты в играх, которые потом оставят свой след в истории клуба. Гол и то, как закончилась игра в Милане с Аталантой – это запомниться. Также не стоит забывать о семи последних минутах в Загребе с Динамо. Когда ты пропускаешь третий мяч на 89-й минуте – ты умираешь. Это одна из таких игр, когда ты пытаешься вдохнуть, выдыхаешь и задыхаешься. Первый раз в своей жизни я не смог смотреть на пенальти.

Я думаю, что футбол нам дает то, что мы никогда не забудем. Но если говорить глобально, если говорить в общем, я думаю это был хороший сезон. За пределами страны, кроме одного матча, мы не проиграли ни одного поединка", – сказал наставник "горняков" в эфире Shakhtar News.

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