"Проблема с мотивацией Тайсона? Это не проблема. Тайсон очень дисциплинированный, очень мотивирован, очень внимательный. Он всегда пытается добиваться хорошего результата для Шахтера.

Шахтер хочет удержать Тайсона новым контрактом с увеличением зарплаты, – СМИ

Все это ощущается в течение недели с того, как он работает, как он взаимодействует с партнерами. Я полностью уверен в Тайсоне, как и во всех футболистах нашей команды", – цитирует Каштру официальный сайт "горняков".

По инфорамции СМИ, в прошлом сезоне бразилец просил боссов Шахтера отпустить его в Милан, который интересовался хавбеком.

Шахтер одержал тяжелую победу над Олимпиком, прервав неудачную серию