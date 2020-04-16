Каштру категорически против начала следующего сезона – текущий нужно доиграть

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру имеет жесткую позицию относительно дилеммы календаря, которую вызвала пандемия коронавируса.

"Футбольная бизнес-модель жизнеспособна только тогда, когда есть матчи. Есть много людей, которые зависят от игры. Поэтому нет никакого смысла для нас начинать сезон, не закончив этот. Надо доиграть его, когда все закончится. Как начинать следующий, когда этот еще не прекращен?

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Чемпионство – это результат тех туров, которые были предусмотрены в начале. Пусть следующий сезон будет более напряженным, откажитесь от национальных кубков, европейские соревнования проводите одним матчем на стадию, что угодно. Теперь одно можно сказать наверняка – следующий сезон не может начаться без завершения текущего", – подчеркнул Каштру в интервью TSF.

Напомним, перед паузой Шахтер уверенно возглавлял турнирную таблицу УПЛ и успел победить (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

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