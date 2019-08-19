Каштру: Я никогда не буду наказывать игроков Шахтера за какие-то индивидуальные, технические ошибки

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями после матча 4-го тура УПЛ против Львова.

"Два разных тайма. В первом мы контролировали игру абсолютно во всем, был огромный объем работы в атаке, создали много голевых моментов. До 20-й минуты у нас было уже четыре голевых возможности, реализовать которые не получилось. Но к концу первого тайма мы смогли забить два мяча.

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Абсолютно заслуженный результат до перерыва: команда показала себя отлично. Во второй половине встречи многое произошло. Две довольно сложных травмы Дентиньо и Пихальонка, а также пенальти, который, к сожалению, не удалось забить, несколько повлияли на стабильность нашей игры. Однако даже в эти сложные моменты Шахтер продолжал контролировать ход матча, не позволяя Львову создавать голевые шансы.

Кто был на стадионе внимательным, то видел, что Пихаленок разминался и к тому моменту уже стоял у кромки поля. Он был готов выйти еще до пенальти. То есть замена была запланирована заранее и никак не связана с нереализованным 11-метровым.

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Я никогда не буду наказывать своих игроков за какие-то индивидуальные, технические ошибки, потому что это бессмысленно. Иначе давление на каждого футболиста было бы очень большим. Так никогда не было и не будет. К сожалению, мы не забили этот пенальти, но ничего страшного", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.