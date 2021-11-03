Чемпионат Катара, 9-й тур

Аль-Духайль – Аль-Садд – 3:3

Голы: Олунга, 24, 89, Ро Ро, 31 (аг) – Бунеджа, 4, Хухи, 73, Табата, 74

Удаление: Луиз, 45 (А-Д)

Оба клуба могут похвастаться известными тренерами. Аль-Духайль возглавляет экс-рулевой Шахтера Луиш Каштру, а Хави уже выиграл одно чемпионство с Аль-Саддом и метит в родную Барселону.

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Начало встречи сложилось для хозяев катастрофически. Форвард соперника Багдад Бунеджа открыл счет, а звездный новичок Тоби Алдервейрелд получил травму. Впрочем, в середине тайма Аль-Духайль ответил двойным ударом, которому защитник Ро Ро помог автоголом.

На вторую половину подопечные Каштру вышли в меньшинстве, поскольку перед свистком на перерыв Луиз получил вторую желтую. Аль-Садд воспользовался преимуществом в течение двух минут, когда забивали Хухи и Табата. Впрочем, Микаэль Олунга, имеющий опыт выступлений в Примере, оформил дубль, спасая для своей команды хоть очко.

Отрыв Аль-Садда остался на уровне 3 очков, поэтому Хави с чистой совестью может уговаривать владельцев катарского клуба отпустить его на Камп Ноу.

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