Каштру и Хави устроили драматичную перестрелку в битве за лидерство – 6 мячей, удаление и автогол
Аль-Духайль и Аль-Садд выясняли, кто возглавит турнирную таблицу чемпионата Катара.
Чемпионат Катара, 9-й тур
Аль-Духайль – Аль-Садд – 3:3
Голы: Олунга, 24, 89, Ро Ро, 31 (аг) – Бунеджа, 4, Хухи, 73, Табата, 74
Удаление: Луиз, 45 (А-Д)
Оба клуба могут похвастаться известными тренерами. Аль-Духайль возглавляет экс-рулевой Шахтера Луиш Каштру, а Хави уже выиграл одно чемпионство с Аль-Саддом и метит в родную Барселону.
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Начало встречи сложилось для хозяев катастрофически. Форвард соперника Багдад Бунеджа открыл счет, а звездный новичок Тоби Алдервейрелд получил травму. Впрочем, в середине тайма Аль-Духайль ответил двойным ударом, которому защитник Ро Ро помог автоголом.
На вторую половину подопечные Каштру вышли в меньшинстве, поскольку перед свистком на перерыв Луиз получил вторую желтую. Аль-Садд воспользовался преимуществом в течение двух минут, когда забивали Хухи и Табата. Впрочем, Микаэль Олунга, имеющий опыт выступлений в Примере, оформил дубль, спасая для своей команды хоть очко.
Отрыв Аль-Садда остался на уровне 3 очков, поэтому Хави с чистой совестью может уговаривать владельцев катарского клуба отпустить его на Камп Ноу.
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