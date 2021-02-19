"Первый тайм провели хорошо, получили преимущество. Почему не удалось забить Соломону? Мы хотели выиграть командой, получить преимущество. Поздравляю наших игроков – они одолели команду, которая 10 матчей не проигрывала и фантастически выступала в своем чемпионате.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Гол Патрика – конечно же, наигранная комбинация. Далеко не всегда нам дают доводить все до конца, но на этот раз все получилось. Поздравляю всех, кто прилагает усилия, чтобы эта команада становилась сильнее.

Что касается второго гола – мы не знаем, что важно или неважно в футболе. Остается ответный матч. Сейчас у нас преимущество, но мы еще ничего не выиграли. Конечно, лучше ехать домой со счетом 2:0, чем 1:0. Мы довольны проделанной работой, но еще ничего не гарантировано. Не менее 90 минут с Маккаби еще впереди", – резюмировал Каштру в комментарии каналу "Футбол".

Шахтер одержал комфортную победу над Маккаби в Тель-Авиве