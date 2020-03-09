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Каштру: Бондарь прогрессирует, я очень верю в него

08:00 3 Читати українською
Каштру: Бондарь прогрессирует, я очень верю в него
Валерий Бондарь / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру отметил прогресс центрбека "горняков" Валерия Бондаря, который вчера вышел на замену в матче с Колосом.

"Бондарь прогрессирует, я очень верю в него. Он провел уже несколько матчей в стартовом составе Шахтера, добавляет, нравится нам. Очень профессиональный игрок и очень хороший человек. Фундаментом профессионала должен быть хороший человек, в любой профессии", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

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Напомним, в матче 22 тура УПЛ Бондарь заменил Сергея Кривцова, который получил травму. Для 21-летнего защитника этот матч стал 10 в текущем розыгрыше УПЛ.

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Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Валерий Бондарь Валерий Бондарь
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