Совсем скоро 60-летний португальский специалист станет главным тренером Ботафого. Анонсировал это событие сам Каштру в Instagram кадром с футболкой клуба из Рио-де-Жанейро.

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"Готов начать путь со звездой на груди, служу команде", – написал Луиш на фото. Детали контракта пока не известны, ведь бразильцы еще не объявили о назначении специалиста на пост наставника.

К слову, Ботафого только в прошлом сезоне поднялся в элитный бразильский дивизион. Новая кампания Серии А стартует уже в начале апреля.

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