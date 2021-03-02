"Когда участвуешь в нескольких соревнованиях, времени для тренировок меньше. Мы пытаемся восстанавливать футболистов от матча к матчу, помня, что в субботу у нас следующий поединок чемпионата.

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Постарались подготовить команду к завтрашней кубковой игре. Настроены пройти дальше, ребята полностью готовы. Надеемся провести хороший матч. Кубок Украины – одна из наших целей, мы хотим его завоевать. Несомненно, завтра проведем несколько изменений, но это будет сильнейший состав, по нашему мнению, на эту конкретную игру", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Добавим, что "горняки" встретятся с Агробизнесом завтра (3 марта), начало матча в 19:00.

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