Каштру – о тренировках во время карантина: Шахтер хочет быть примером в Украине

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал об особенностях тренировочного процесса в условиях карантина.

"Германия пытается адаптировать определенные стратегии, чтобы проводить тренировки с игроками небольшими группами. Мы же хотим быть примером в Украине, показывая, что сейчас важно себя беречь и ни в коем случае не рисковать.

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Сейчас мы отрабатываем только один из важных аспектов – физический. Нам не хватает технической составляющей, тактической и, конечно, психологической. Именно психология сейчас находится в далеко не лучшем состоянии.

Мы сидим закрыты у себя дома. Максимально избегаем выходов на улицу, это провоцирует дискомфорт", – сказал Каштру в эфире программы Великий футбол.

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