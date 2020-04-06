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Каштру – о тренировках во время карантина: Шахтер хочет быть примером в Украине

08:53 53 Читати українською
Каштру – о тренировках во время карантина: Шахтер хочет быть примером в Украине
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал об особенностях тренировочного процесса в условиях карантина.

"Германия пытается адаптировать определенные стратегии, чтобы проводить тренировки с игроками небольшими группами. Мы же хотим быть примером в Украине, показывая, что сейчас важно себя беречь и ни в коем случае не рисковать.

Каштру признался, сколько времени понадобится Шахтеру на восстановление формы после карантина

Сейчас мы отрабатываем только один из важных аспектов – физический. Нам не хватает технической составляющей, тактической и, конечно, психологической. Именно психология сейчас находится в далеко не лучшем состоянии.

Мы сидим закрыты у себя дома. Максимально избегаем выходов на улицу, это провоцирует дискомфорт", – сказал Каштру в эфире программы Великий футбол.

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Теги
коронавирус Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер Шахтер
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