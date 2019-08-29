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Каштру – о своем дебюте в Лиге чемпионов: Я уже не в том возрасте, чтобы испытывать волнение

21:55 16 Читати українською
Каштру – о своем дебюте в Лиге чемпионов: Я уже не в том возрасте, чтобы испытывать волнение
Луиш Каштру / Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением о наставнике Аталанты Джан Пьеро Гасперини и рассказал об ожиданиях дебюта в Лиге чемпионов.

"Гасперини провел замечательную работу, его ждали в других клубах, у него было много предложений, но он решил остаться в Аталанте.

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У него очень сильная команда, которая отличается тактической моделью. Этот тренер находится в Аталанте уже три года и впервые вывел бергамцев в Лигу чемпионов, поэтому они будут мотивированы показать свою лучшую игру.

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Мой дебют в Лиге чемпионов? Я уже не в том возрасте, чтобы быть таким взволнованным, как молодые ребята. Я спокоен, я уверен в своей команде", – сказал Каштру клубному каналу Шахтера.

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Лига чемпионов 2019/20 – результаты жеребьевки группового турнира
20:03
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Теги
Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер Шахтер Аталанта Аталанта Лига чемпионов Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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