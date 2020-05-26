Каштру – о шансах Шахтера выиграть Лигу Европы: Мы всегда нацелены на финал

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высоко оценивает потенциал своей команды в Лиге Европы сезона-2019/20.

"Когда в велосипедной гонке восемь спортсменов близки к финишу, у спринтеров всегда больше шансов на победу. Это заставляет всех думать, что они могут выиграть. Выиграть Лигу Европы мы сможем только играя хорошо, и если удача будет на нашей стороне в матчах плей-офф.

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У нас сначала очень сложная игра с Вольфсбургом, несмотря на преимущество, которое мы привезли из Германии. Я уверен, что они очень хорошая команда, которая представляет один из лучших чемпионатов в Европе. Если нам удастся их пройти, пробившись в четвертьфинал, все возможно. Это очень сложный путь, но да, мы всегда нацелены на финал", – сказал Каштру в интервью A BOLA.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и донецким клубом завершился победой "горняков" (2:1). Сейчас даже не известна вероятная дата возобновления еврокубков.

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