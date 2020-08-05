Каштру – о разгроме Вольфсбурга: Цель Шахтера была победить, а не закрываться в обороне

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру признался, что в восторге от работы в донецком клубе после победы в 1/8 финала ЛЕ (3:0).

"Хорошие впечатления, команда почти все время была сильной. Вольфсбург хорошо начал, прессинговал, заставил нас ошибаться. Мы не использовали зоны. Но потом мы начали создавать моменты. Марлос, Тайсон, Алан Патрик. У нас было 5 моментов.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме мы поставили себе цель забить гол. Наша цель – победить, не закрываться в обороне, ожидая, как проходит время. Мы достигли результата, вышли в 1/4 финала, работаем дальше.

Мы счастливы, подарили радость болельщикам. Все довольны результатом. Показали хорошую игру. Сейчас важно подготовить команду, ведь через 6 дней матч или с Айнтрахтом, или Базелем.

Мы чемпионы, в 1/4 финала ЛЕ. Это фантастический клуб, замечательная администрация, квалифицированный коллектив игроков, с замечательным характером каждый. Ничего плохого в команде нет. Факты это доказывают.

К сожалению, мы вылетели из ЛЧ. Но баланс в команде меня радует. Надо действовать, а не говорить. Мы работаем хорошо, меня это радует. Но все может очень быстро измениться", – рассказал Каштру в комментарии ТК Футбол 1.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы донецкая команда будет ожидать победителя пары Базель – Айнтрахт (перйший матч – 3:0).

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