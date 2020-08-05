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Каштру – о разгроме Вольфсбурга: Цель Шахтера была победить, а не закрываться в обороне

5 августа 23:30 - Читати українською
Каштру – о разгроме Вольфсбурга: Цель Шахтера была победить, а не закрываться в обороне
Оливер Гласнер и Луиш Каштру / Фото ФК Вольфсбург

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру признался, что в восторге от работы в донецком клубе после победы в 1/8 финала ЛЕ (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

"Хорошие впечатления, команда почти все время была сильной. Вольфсбург хорошо начал, прессинговал, заставил нас ошибаться. Мы не использовали зоны. Но потом мы начали создавать моменты. Марлос, Тайсон, Алан Патрик. У нас было 5 моментов.

Шахтер – Вольфсбург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме мы поставили себе цель забить гол. Наша цель – победить, не закрываться в обороне, ожидая, как проходит время. Мы достигли результата, вышли в 1/4 финала, работаем дальше.

Мы счастливы, подарили радость болельщикам. Все довольны результатом. Показали хорошую игру. Сейчас важно подготовить команду, ведь через 6 дней матч или с Айнтрахтом, или Базелем.

Мы чемпионы, в 1/4 финала ЛЕ. Это фантастический клуб, замечательная администрация, квалифицированный коллектив игроков, с замечательным характером каждый. Ничего плохого в команде нет. Факты это доказывают.

К сожалению, мы вылетели из ЛЧ. Но баланс в команде меня радует. Надо действовать, а не говорить. Мы работаем хорошо, меня это радует. Но все может очень быстро измениться", – рассказал Каштру в комментарии ТК Футбол 1.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы донецкая команда будет ожидать победителя пары Базель – Айнтрахт (перйший матч – 3:0).

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты

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"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006
5 августа
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Лига Европы Шахтер - Вольфсбург Шахтер Шахтер Луиш Луиш Каштру
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