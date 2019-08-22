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Каштру – о назначении Михайличенко: Он прекрасно знает украинский футбол и прекрасно понимает, куда пришел

14:13 64 Читати українською
Каштру – о назначении Михайличенко: Он прекрасно знает украинский футбол и прекрасно понимает, куда пришел
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал изменения, произошедшие на посту наставника киевского Динамо.

Удивлен ли я отставкой Александра Хацкевича? В футболе все возможно. Решение принимают президенты, администрации клубов или сами наставники команд.

"Я даже не знаю, как зовут нового тренера Шахтера, кто он вообще такой?" – Саленко

Как тренер, я должен быть готов, чтобы этого не случилось со мной, а если произойдет – то надо отреагировать лучше. Вообще, тренер всегда развивается, уходя таким образом после стольких лет в клубе. Однако нужно принимать это и жить дальше. Мы, тренеры, к этому готовы.

Михайличенко уже был чемпионом с Динамо в 2004 году. Очень хорош в прошлом футболист сборной. Это тренер, который глубоко знает украинский футбол, и я уверен, что он проведет отличную работу в Динамо. Футбол всегда открыт для всех, кто его понимает. Михайличенко здесь очень давно и прекрасно знает, куда и на что он шел", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Александр Хацкевич Луиш Каштру Луиш Каштру
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