Каштру – о назначении Михайличенко: Он прекрасно знает украинский футбол и прекрасно понимает, куда пришел

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал изменения, произошедшие на посту наставника киевского Динамо.

Удивлен ли я отставкой Александра Хацкевича? В футболе все возможно. Решение принимают президенты, администрации клубов или сами наставники команд.

"Я даже не знаю, как зовут нового тренера Шахтера, кто он вообще такой?" – Саленко

Как тренер, я должен быть готов, чтобы этого не случилось со мной, а если произойдет – то надо отреагировать лучше. Вообще, тренер всегда развивается, уходя таким образом после стольких лет в клубе. Однако нужно принимать это и жить дальше. Мы, тренеры, к этому готовы.

Михайличенко уже был чемпионом с Динамо в 2004 году. Очень хорош в прошлом футболист сборной. Это тренер, который глубоко знает украинский футбол, и я уверен, что он проведет отличную работу в Динамо. Футбол всегда открыт для всех, кто его понимает. Михайличенко здесь очень давно и прекрасно знает, куда и на что он шел", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики