Каштру – о матчах с Динамо: Никогда уже не будет тех Классических, которые были ранее

Новый главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что команда не должна зацикливаться на матчах против киевского Динамо.

"Сегодня мы живем в мире статистики. Но главное, что для футбола статистика не имеет значения. Важна следующая игра и то, что в ней происходит. Никогда уже не будет тех матчей, которые были раньше.

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Действительно, это правда, что матчи с Динамо всегда были тяжелыми для Шахтера. Но мы будем стараться улучшить эту ситуацию. Да, я считаю ошибочным концентрироваться только на одном сопернике. Нужно следить за абсолютно всеми конкурентами и быть мотивированными в каждой игре", – заявил Каштру на пресс-конференции, которая состоялась в пятницу.

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