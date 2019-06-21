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Каштру – о матчах с Динамо: Никогда уже не будет тех Классических, которые были ранее

20:16 212 Читати українською
Каштру – о матчах с Динамо: Никогда уже не будет тех Классических, которые были ранее
Луиш Каштру / Фото пресс-службы Шахтера

Новый главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что команда не должна зацикливаться на матчах против киевского Динамо.

"Сегодня мы живем в мире статистики. Но главное, что для футбола статистика не имеет значения. Важна следующая игра и то, что в ней происходит. Никогда уже не будет тех матчей, которые были раньше.

Каштру: В другой стране обостряются все органы чувств, в Шахтере я почувствовал очень положительную энергию

Действительно, это правда, что матчи с Динамо всегда были тяжелыми для Шахтера. Но мы будем стараться улучшить эту ситуацию. Да, я считаю ошибочным концентрироваться только на одном сопернике. Нужно следить за абсолютно всеми конкурентами и быть мотивированными в каждой игре", – заявил Каштру на пресс-конференции, которая состоялась в пятницу.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
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