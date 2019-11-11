Каштру – лучший тренер 14-го тура УПЛ

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Неймар поддержал бразильцев Шахтера, пострадавших от проявлений расизма во время матча с ДинамоУкраина — 00:01 704
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Шахтер – Динамо: 3 травмы, удаления, скандал – игроки ротации и сборной Украины убивают чемпионскую интригу УПЛУкраина — 10 нояб 6671
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Дибала принес победу Ювентусу в напряженном поединке против Милана и вернул "зебр" на первую строчку Серии АИталия — 10 нояб 243
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