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Каштру – лучший тренер 14-го тура УПЛ

09:49 15 Читати українською
Каштру – лучший тренер 14-го тура УПЛ
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего наставника 14-го тура Favbet Лиги.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщил, что Луиш Каштру стал лучшим тренером 14-го тура УПЛ. Специалист получил средний балл 4,6.

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Напомним, в отчетном туре Шахтер в принципиальном противостоянии обыграл киевское Динамо и увеличил отрыв от столичной команды до 13 очков.

Свой следующий матч "горняки" проведут после перерыва на матчи сборных – 22 ноября подопечные Каштру в рамках 15-го тура УПЛ примут Львов.

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