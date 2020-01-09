Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Бывший арбитр Виктор Кашшаи стал главой департамента судейства Российского футбольного союза.

РФС объявил о назначении Виктора Кашшаи на должность главы департамента судейства, сообщает официальный сайт союза.

Арбитр Кашшаи объявил о завершении карьеры – он работал в скандальном матче сборной Украины на Евро-2012

"Российский футбольный союз сообщает о кадровых назначениях руководителей двух департаментов – судейства и инспектирования. Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, а департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса", – говорится в сообщении.

Отметим, что Кашшаи был арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года. Венгр стал известным во время матча Украина – Англия (0:1) на Евро-2012, когда не засчитал гол Марко Девича.

Кроме этого, в ноябре 2018 года он же назначил пенальти в ворота Шахтера в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити, когда Стерлинг запнулся ногой о газон, а также принял несколько противоречивых решений в полуфинале ЛЧ Реал – Бавария (4:2) весной 2017.

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