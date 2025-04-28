Чемпионат Азербайджана, 32-й тур

Сабах – Карабах – 1:1

Голы: Летич, 73 – Джиджа, 42 (п.)

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Накануне в чемпионате Азербайджана досрочно определился обладатель золотых медалей. Карабах на выезде расписал боевую ничью с Сабахом и, набрав 77 очков, стал недосягаемым для конкурентов. За четыре тура до финиша клуб из города Агдам опережает ближайшего преследователя – Зиру – на 13 очков и уже не опустится ниже первого места.

Для Карабаха это чемпионство стало 12-м в истории и 11-м под руководством Гурбана Гурбанова.

В составе гостей в стартовом составе вышел украинский полузащитник Алексей Кащук и провел на поле 78 минут, без результативных действий.

Напомним, Украинский вингер перешел в Карабах в сентябре 2024 года из донецкого Шахтера в статусе свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2027 года. 24-летний полузащитник сразу же стал важной частью команды – В 34-х матчах он забил 6 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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