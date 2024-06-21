Роман Яремчук в матче против Словакии (2:1) оформил один из самых мастеровитых голов Евро-2024.

Нападающий сборной Украины появился со скамейки запасных и на 80-й вырвал победу. Яремчук идеально обработал заброс Шапаренко, а вторым касанием тихонько покатил мимо Дубравки.

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Пресс-служба УЕФА не скупилась на комплименты Роману. "Касание и завершение – не с этого мира", "Первое касание было искусством", "Великолепный гол Яремчука закрепил волевую победу Украины!" – герою "сине-желтых" посвятили серию эмоциональных публикаций.

Победа позволила команде Реброва набрать первые 3 очка и хотя бы временно выскочить на вторую строчку группы Е. Последний соперник в квартете – Бельгия 26 июня.

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