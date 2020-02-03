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Карвахаль пропустил тренировку накануне кубковой игры Реала

3 февраля 23:30 10 Читати українською
Карвахаль пропустил тренировку накануне кубковой игры Реала
Даниэль Карвахаль / AS

Защитник Реала Даниэль Карвахаль может не сыграть в матче 1/4 Кубка Испании против Реал Сосьедад.

 

Карвахаль не тренировался вместе с командой накануне четвертьфинального поединка Кубка Испании, сообщает AS.

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Скорее всего, пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании против Реал Сосьедад. Зинедин Зидан решил предоставить защитнику отдых в предстоящем поединке, а на позиции правого защитника сыграет Эдер Милитао или Начо.

В нынешнем сезоне Карвахаль провел 27 матчей за Реал во всех турнирах, отметившись 1 голом и 6 результативными передачами.

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Теги
Реал Мадрид - Реал Сосьедад Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Кубок Испании Кубок Испании 2019/20 Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
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