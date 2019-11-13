Карвахаль пожелал неудачи заклятым врагам из Барселоны в Лиге чемпионов

Защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль в очередной раз подчеркнул принципиальность противостояния с Барселоной.

"Не буду врать – я бы предпочел, чтобы Барселона не прошла дальше в Лиге чемпионов. Они – претенденты на победу в Лиге чемпионов, наш главный соперник.

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Мы не будем притворяться. Я всегда предпочту, чтобы они проигрывали в Ла Лиге, так же и в Лиге чемпионов. У Барселоны фантастический состав, они претендуют на победу. Чем больше сильных соперников вылетит, тем лучше для Реала", – поделился Карвахаль в комментарии Marca.

Отметим, что после 4 туров Лиги чемпионов Барселона занимает первое место в группе F, набрав 8 очков. Ближайший преследователь – дортмундская Боруссия – имеет в активе 7 пунктов.

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