toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Карвахаль: Нынешний сезон для Реала – это дерьмо

10:24 105 Читати українською
Карвахаль: Нынешний сезон для Реала – это дерьмо
Даниэль Карвахаль / фото из соцсетей

Защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом (1:4).

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

"Думаю, что у меня никогда не было такого ужасного ощущения. Я не знаю как это объяснить. Нынешний сезон – это дерьмо. За неделю мы проиграли все. Нам не нужно искать оправданий, соперник был лучше и заслуженно победил.

Реал – Аякс – 1:4 – видео голов и обзор матча

Было трудно прийти в себя после двух поражений в матчах с Барселоной. Впрочем, мы вышли на поле с ясными мыслями и хотели победить, но через две ошибки пропустили два гола. Затем нам удалось хорошо начать второй тайм, но третий гол нас добил.

Я не вижу конца цикла Реала. У нас молодая команда, которая имеет огромные перспективы для роста. Но сезон закончен, и мы не можем отмахнуться от факта, что он ужасный для нас. Сейчас я не могу объяснить, почему так произошло", – цитирует Карвахаля Marca.

Аякс разгромил Реал Мадрид: крутые амстердамцы идут за трофеем, невероятный Тадич и историческое поражение "бланкос"

Теги
Реал Мадрид - Аякс Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
34
мин
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук