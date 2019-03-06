Карвахаль: Нынешний сезон для Реала – это дерьмо

Защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом (1:4).

"Думаю, что у меня никогда не было такого ужасного ощущения. Я не знаю как это объяснить. Нынешний сезон – это дерьмо. За неделю мы проиграли все. Нам не нужно искать оправданий, соперник был лучше и заслуженно победил.

Реал – Аякс – 1:4 – видео голов и обзор матча

Было трудно прийти в себя после двух поражений в матчах с Барселоной. Впрочем, мы вышли на поле с ясными мыслями и хотели победить, но через две ошибки пропустили два гола. Затем нам удалось хорошо начать второй тайм, но третий гол нас добил.

Я не вижу конца цикла Реала. У нас молодая команда, которая имеет огромные перспективы для роста. Но сезон закончен, и мы не можем отмахнуться от факта, что он ужасный для нас. Сейчас я не могу объяснить, почему так произошло", – цитирует Карвахаля Marca.

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