Карвахаль: Лопетеги – лучший тренер из тех, с кем я работал

Защитник Реала Даниэль Карвахаль был в восторге от работы с экс-тренером "сливочных" Хуленом Лопетеги.

"Лопетеги – лучший тренер из тех, с кем я работал. К сожалению, ему не хватило удачи при работе с Реалом. Я разделяю его философию управления командой, стиль общения с командой.

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Я сказал об этом еще до того, как Лопетеги назначили тренером Реала. Готов повторить это и сейчас. И готов это утверждать, пока не встречу тренера лучшего него", – приводит слова Даниэля Sportyou.es.

Напомним, Реал освободил Лопетеги после поражения от Барселоны (1:5). Исполняющим обязанности главного тренера стал Сантьянго Солари. Сейчас "сливочные" ищут себе нового наставника. Среди кандадатив СМИ выделяли Антонио Конте, Роберто Мартинеса и Маурисио Почеттино.

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