"Картофель" с "канаке": сборную Германии всколыхнул очередной скандал из-за враждующих кланов

Острый национальный вопрос привел к провалу сборной Германии в России.

Разделение на враждующие кланы по этническому признаку

Месут Озил покинул сборную Германии после ЧМ-2018 из-за оскорблений на почве расизма, однако Манншафт продолжает страдать от межнационального конфликта. Авторитений Spiegel утверждает, что проблемы Бундестим начались задолго до старта чемпионата мира. Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом оказался несостоятельным объединить команду, которая разделилась на два враждующих клана.

Первую группировку составили игроки иностранного происхождения. Наибольшим авторитетом здесь пользовались Месут Озил, Илкай Гюндоган, Жером Боатенг и Антонио Рюдигер. По другую сторону баррикад заправляли типичные немцыЖ Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Мануэль Нойер.

Интересно, что Сами Хедира несмотря на свои турецкие корни встал на сторону немецкой "банды", а Юлина Дракслер пытался балансировать между двумя кланами.

Немецкие футболисты дали своим противникам прозвище "канаке" –распространенная брань в отношении мигрантов. Зато коренных представителей ФРГ в Бундестим окрестили "картофелем" (так турки смеются над немцами).

Оба клана вели кардинально разный образ жизни. Если немцы отличались спокойствием и взвешенностью, то выходцы из других стран вели себя очень шумно. Рэп, цепи, дорогие автомобили – это то, что всегда не нравилось в иностранцах Мюллеру или Хуммельсу. Томас, в частности, публично высмеивал жестикуляцию клана "канаке" и при любой возможности пародировал партнеров.

Кроме этого, обе группировки остались недовольны заявкой Йоахима Лева на чемпионат мира. Первый клан по ходу турнира упрекал главного тренера невызовом Лероя Сане, а второй – оставлением вне состава Сандро Вагнера.

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф почти мгновенно отреагировал на скандальный материал Spiegel, назвав инцидент в Бундестим острой проблемой:

Мы понимаем, что в будущем нам придется интенсивно работать над этим вопросом. Мы сделаем все возможное, чтобы снова стать настоящей командой.

Что об этом думают немецкие политики

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус: "Футболисты, которые называют друг друга таким образом, дают плохой пример молодежи на спортивных площадках и болельщикам на стадионах. Я надеюсь, что Немецкий футбольный Союз проведет соответствующую работу и примет меры относительно группировок в команде. Такие вещи – недопустимы в национальной сборной".

Комиссар по вопросам миграции Дорис Шредер-Кепф: "Если СМИ не врут, это показывает, что существует некоторая форма самодеструкции в нашем обществе. Меньшие сообщества имеют гораздо больше проблем с интеграцией, чем нам казалось. Мне грустно из-за такой ситуации, ведь национальная сборная должна стать моделью данной интеграции".

Государственный секретарь в министерстве внутренних дел Стефан Майер: "Футболистам сборной не обязательно быть близкими друзьями, но такие группировки, безусловно, не способствуют общей победе".