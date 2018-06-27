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Каррильо: Мы были лучше, чем Дания, моментами даже лучше, чем Франция

26 июня 22:54 55 Читати українською
Каррильо: Мы были лучше, чем Дания, моментами даже лучше, чем Франция
Андре Каррильо / Фото: ФИФА

Нападающий сборной Перу Андре Каррильо прокомментировал вылет команды из чемпионата мира-2018.

"Мы разочарованы, ведь хотели выйти из группы. Мы были лучше, чем Дания, моментами мы были даже лучше, чем Франция. Но сейчас нам надо смотреть в будущее.

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Мне кажется, я провел здесь хорошие матчи, но я уверен, что могу играть еще лучше. Я сыграл так хорошо только благодаря товарищам по команде. Без сборной я никто. Думаю, наши болельщики нами довольны.

Я бы, может, даже согласился хуже сыграть, но выйти в плей-офф", – цитирует футболиста Р-Спорт.

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ЧМ 20183 тур

Австралия - Перу: Вторник 26 июня 2018

Австралия
Матч окончен
0 : 2
Перу
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