Мадридский Атлетико может остаться без помощи одного из ведущих исполнителей коллектива в первом матче против Челси в ЛЧ.

Вингер "матрасников" Янник Феррейра Карраско имеет большие шансы пропустить противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

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Бельгийский футболист получил повреждение в перенесенном матче 2-го тура Примеры с Леванте. Врачи после детального медицинского обследования диагностировали мышечную травму левой ноги, а потому Янник Феррейра, скорее всего, не сыграет с Челси 23 февраля. Ответный матч запланирован на 17 марта.

К слову, в текущем сезоне Карраско провел в футболке Атлетико 21 поединок во всех турнирах, отличился 3 голами и 5 ассистами.

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