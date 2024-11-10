– Это была одна из тех игр, когда мы сделали все, но не получили за это вознаграждение. Мы держали мяч, постоянно были на половине поля Оболони, но не смогли забить, потому что соперник работал очень тяжело и очень хорошо.

Сенсационная победа Оболони в видеообзоре матча с ЛНЗ

– За всю игру ЛНЗ нанес 2 акцентированных удара по воротам. Первый – когда забили гол, и его отменили, и второй – в компенсированное время. Если не бить – то как побеждать?

– Мы били, но просто другие удары были не в плоскость. Я насчитал 10 ударов. Нам не хватало точности, и это вопрос к качеству игроков.

– Вследствие чего, по вашему мнению, можно искать усиление игры команды?

– Основные элементы клуба – это игроки, поэтому нам нужны игроки с большим качеством. Если мы хотим быть амбициозным клубом, то нам нужно повышать качество игроков. Когда игроки играют не на своих позициях, это усложняет нам задачу. Например, Пасич – не крайний защитник, а правый вингер по своей природе. Это один из игроков, которых мы используем чаще всего не на родной позиции, – сказал Карраско на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в последних трех матчах ЛНЗ потерпел два поражения и отпустил прямых конкурентов в отрыв – после 13-ти туров черкасцы в турнирной таблице УПЛ идут шестыми, набрав 18 очков.

Оболонь удержала сенсационную победу над ЛНЗ