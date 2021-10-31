Полузащитник Атлетико Янник Карраско сорвал аплодисменты болельщиков во время матча против Бетиса.

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28-летний бельгиец прорывался правым флангом в штрафную, технически обыгрывая соперников один за одним. Тем не менее, защитники Бетиса все же заблокировали финальный прострел Янника.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Карраско провел 10 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом.

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