Бывшая звезда Карпат Хорхе Карраскаль в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Полузащитник Ривер Плейт подписал контракт с Пабло Боселли, который стал его новым агентом, информирует журналист Николо Скира в своем Twitter.

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По информации источника, Карраскаль может покинуть Аргентину уже летом. Он и его менеджер рассматривают вариант с продолжением карьеры в Италии. В частности, к нему проявляет интерес Фиорентина, а в прошлом году интересовался Юве.

Напомним, полузащитник выступает за Ривер Плейт с 2019-го, куда перебрался из Карпат. Во Львове Хорхе провел 41 поединок.

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