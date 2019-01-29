Карраскаль прошел медосмотр в Ривер Плейте и прокомментировал близкий переход

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль очень близок к переходу в Ривер Плейт.

Колумбийский хавбек уже прибыл в Аргентину и прошел медосмотр в Ривер Плейте, об этом сообщает твиттер клуба. Также Карраскаль прокомментировал свой близкий переход в команду и поделился своим мнением о сравнении с Неймаром.

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"Я пришел, чтобы дать этой команде все возможное, и я здесь, чтобы быть основным. Сегодня я еще не говорил с главным тренером Ривер Плейт. Прозвище "колумбийский Неймар"? Это хороший псевдоним, но я пришел, чтобы только сделать свою карьеру, поэтому считаю это сравнение преувеличенным", – цитирует Карраскаля Marca.

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Ожидается, что о трансфере Карраскаля в Ривер Плейт может быть объявлено в ближайшие часы. Аргентинский клуб арендует Хорхе с правом выкупа за 3 млн евро.

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Revisión médica para Jorge Carrascal en la Clínica Rossi. pic.twitter.com/dGYzeqiD90 — River Plate (@CARPoficial) 29 січня 2019 р.