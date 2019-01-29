toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Карраскаль прошел медосмотр в Ривер Плейте и прокомментировал близкий переход

29 января 18:29 165 Читати українською
Карраскаль прошел медосмотр в Ривер Плейте и прокомментировал близкий переход
Хорхе Карраскаль / Фото: ФК Карпаты

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль очень близок к переходу в Ривер Плейт.

Колумбийский хавбек уже прибыл в Аргентину и прошел медосмотр в Ривер Плейте, об этом сообщает твиттер клуба. Также Карраскаль прокомментировал свой близкий переход в команду и поделился своим мнением о сравнении с Неймаром.

Наставник Ривер Плейт горит желанием подписать Карраскаля: "Надеюсь, трансфер состоится в ближайшие дни"

"Я пришел, чтобы дать этой команде все возможное, и я здесь, чтобы быть основным. Сегодня я еще не говорил с главным тренером Ривер Плейт. Прозвище "колумбийский Неймар"? Это хороший псевдоним, но я пришел, чтобы только сделать свою карьеру, поэтому считаю это сравнение преувеличенным", – цитирует Карраскаля Marca.

Швед после потенциального перехода в Селтик может уйти в аренду в Карпаты или Андерлехт

Ожидается, что о трансфере Карраскаля в Ривер Плейт может быть объявлено в ближайшие часы. Аргентинский клуб арендует Хорхе с правом выкупа за 3 млн евро.

Теги
Мир Трансферы Карпаты Карпаты Ривер Плейт Ривер Плейт Трансферы чемпионата Украины Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
50
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук