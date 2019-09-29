Карраскаль отличился юбилейным голом в воротах команды Марадоны

Хавбек Карпат Хорхе Карраскаль продолжает феерить в чемпионате Аргентины.

В рамках 8-го тура аргентинской Суперлиги Ривер Плейт на выезде обыграл Химнасия (2:0).

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Счет в матче на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Хорхе Карраскаль, права на которого принадлежат львовским Карпатам. Этот гол стал 200-м в исполнении колумбийских игроков в истории Ривера.

Стоит отметить, что Химнасию возглавляет легендарный Диего Марадона.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Карраскаль провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами. Ривер Плейт находится на 6-й строчке турнирной таблицы.

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