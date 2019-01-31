Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт

Экс-хавбек Карпат Хорхе Карраскаль присоединился к обладателю Кубка Либертадорес-2018 Ривер Плейту.

Хорхе Карраскаль в своем Instagram похвастался фотографиями в футболке Ривер Плейта, а также выложил фотографию с подписанием контракта. Аргентинцы арендовали игрока до 31 декабря текущего года, подтвердил официальный сайт Карпат.

Битком забитый стадион, пиротехника и автобус прямо на поле – как Ривер Плейт праздновал победу в Копа Либертадорес

Перед этим аргентинец выступал в составе львовян, где стал одним из лидеров, но не достиг с "зелено-белыми" особых успехов.

Ривер Плейт в прошлом году в четвертый раз в истории стал победителем Кубка Либертадорес, в скандальном финале обыграв принципиального соперника – Бока Хуниорс.