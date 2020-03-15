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Карраскаль может стать игроком Ювентуса – туринцы должны выплатить кругленькую сумму

17:00 113 Читати українською
Карраскаль может стать игроком Ювентуса – туринцы должны выплатить кругленькую сумму
Хорхе Карраскаль / Marca

Бывший полузащитник Карпат Хорхе Карраскаль попал в сферу интересов туринского Ювентуса.

Карраскаль может продолжить карьеру в Ювентусе, утверждает Calciomercato.

Карраскаль заинтересовал Аякс

Отмечается, что туринцы имеют серьезную конкуренцию со стороны Аякса. К тому же, в контракте прописана солидная сумма выкупа – 20 млн евро.

К слову, Карраскаль в текущем сезоне провел 10 поединков в составе Ривер Плейт, записав в свой актив 3 гола и ассист. Добавим, что колумбиец выступал за Карпаты на правах аренды перешел в львовские Карпаты летом 2017 года из Севильи, а зимой этого года Ривер Плейт выкупил игрока у "зелено-белых".

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Трансферы Италия Ювентус Ювентус Аякс Аякс Ривер Плейт Ривер Плейт Трансферы Ювентуса Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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