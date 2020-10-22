Копа Либертадорес, групповой этап, 6-й тур

Ривер Плейт – ЛДУ Кито – 3:0

Голы: Борре, 53, Альваро, 60, Карраскаль, 89

Кому потрібні Карпати?

Несмотря на преимущество аргентинской команды, гости сумели удержать наступление в первой половине матча, но после перерыва у игроков ЛДУ Кито уже не хватило сил. Хозяева отгрузили сопернику три безответных мяча, что позволило им с первого места в группе D пройти в следующий раунд турнира.

Стоит отметить, что помог Ривер Плейту известный украинским болельщикам игрок – Хорхе Карраскаль. Экс-звезда Карпат появился на поле на 83-й минуте и до финального свистка успел отметиться голом, реализовав выход один на один с голкипером эквадорской команды.

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