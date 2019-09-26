Карраскаль: Если бы не футбол – мне бы остались наркотики и преступность

Полузащитник Карпат Хорхе Карраскаль, выступающий за Ривер Плейт на правах аренды, рассказал о своем трудном детстве.

"Если бы не футбол, то я бы наверное делал плохие вещи, потому что вырос в сложной среде. Меня окружали преступность и наркотики. Когда я был ребенком, мне приходилось делать плохие поступки, потому что я был очень глупым. Когда я вырос, то многое осознал, что и помогло мне стать лучшим.

Ривер Плейт выкупит Карраскаля у Карпат – Севилья получит большую часть суммы

Детям из своего района я всегда привожу этот пример. Пойти плохим путем – это самое простое, что можно сделать в жизни, поэтому я говорю им держаться подальше от таких компаний и прислушиваться к родителям, ведь они всегда правы. Нужно сосредотачиваться на хороших вещах, которые позволяют развиваться и добиваться больших высот в жизни", – отметил Карраскаль в интервью Primertiempo.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины на счету Карраскаль 4 матча и 1 гол. Всего Ривер Плейт сыграл 11 поединков в национальной лиге на данный момент. Стоит отметить, что права на колумбийца принадлежат львовским Карпатам.

Карпати втратили свою ідентичність: чому трансферна кампанія "зелено-білих" не вписується у логіку