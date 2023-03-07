"Единственный небольшой минус в игре Брайтона заключается в том, что они выступают настолько хорошо, что к коучу будут присматриваться как в Англии, так и за рубежом. Думаю, что летом будут большие клубы, которые захотят приобрести его.

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Надеюсь, что он останется в Брайтоне. Я хочу продолжать его анализировать. Мы наблюдаем за фантастическим футболом и пусть он продолжается. Но этот парень настолько хорошо выполняет свою работу, что, думаю, за ним будут следить большие клубы по всей Европе", – цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, бывший тренер Шахтера заменил на должности наставника "чаек" Грэма Поттера в сентябре. Сейчас коллектив идет восьмым, отставание от зоны еврокубков составляет всего 4 пункта.

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