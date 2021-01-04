Легенда "красных" стал спонсором полупрофессионального Марина, сообщает Sky Sports.

Кубок лиги: организаторы разрешили 5 замен на финише турнира

Каррагер решил помочь андердогу перед противостоянием с Тоттенхэмом в Кубке Англии. За счет его средств установят скамейки запасных, а игроки Марина получат тренировочную форму на фоне отказа предыдущего спонсора "моряков" от своих обязательств. Каррагер на протяжении последних сезонов регулярно посещает домашние матчи команды из Кросби.

К слову, Марин базируется всего в 10 км от Бутла – родного города экс-защитника сборной Англии. В данный момент команда выступает в Северной Премьер-лиге – 7-м дивизионе в английской футбольной пирамиде.

Парадокс Лідса: чому складається враження, що ворота довірили переляканій дитині?