Каррагер стал спонсором соперника Тоттенхэма в Кубке Англии
Бывший защитник Ливерпуля, а ныне – телевизионный эксперт Джеймс Каррагер отличился благородным поступком накануне 3-го раунда Кубка Англии.
Легенда "красных" стал спонсором полупрофессионального Марина, сообщает Sky Sports.
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Каррагер решил помочь андердогу перед противостоянием с Тоттенхэмом в Кубке Англии. За счет его средств установят скамейки запасных, а игроки Марина получат тренировочную форму на фоне отказа предыдущего спонсора "моряков" от своих обязательств. Каррагер на протяжении последних сезонов регулярно посещает домашние матчи команды из Кросби.
К слову, Марин базируется всего в 10 км от Бутла – родного города экс-защитника сборной Англии. В данный момент команда выступает в Северной Премьер-лиге – 7-м дивизионе в английской футбольной пирамиде.
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