Каррагер сравнил игру Тоттенхэма под руководством Почеттино и Моуринью – экс-защитник Ливерпуля сделал однозначный вывод

Бывший защитник Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер выделил изменения в игре Тоттенхэма после прихода на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью.

"Тоттенхэм был командой, которая прессинговала с большим желанием и начинала атаки от своих ворот. Эти два аспекта игры времен Почеттино теперь исчезли.

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При Жозе Моуринью команда не прессингует впереди и не может начинать комбинации от своих ворот. Игроки не знают, что делать, отдают мяч голкиперу, и он выносит его вперед.

Я говорил, что этот Тоттенхэм подошел к концу своего цикла при Почеттино, и либо тренер, либо игроки должны были уйти. Ушел Почеттино, и мы знаем причины: легче заменить одного человека, чем 7-8. Но Почеттино не хватало 1-2 игроков для победы в чемпионате. Если Жозе Моуринью намерен играть так, как хочет он, ему нужно 4-5 игроков только для того, чтобы вернуться на те позиции, которые были достигнуты при Почеттино, потому что нынешние футболисты не привыкли к такому стилю. И мы уже не говорим о том, чтобы превзойти успехи Почеттино. Тоттенхэм ждут большие перемены", – цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, Моуринью возглавил Тоттенхэм в ноябре прошлого года. Под его руководством команда сыграла 13 матчей, в которых одержала 6 побед, дважды сыграла вничью и 5 раз проиграла. Сейчас "шпоры" занимают 8 место в турнирной таблице АПЛ.

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