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Каррагер раскрыл реакцию Суареса на знаменитый укус Ивановича

21:44 41 Читати українською
Каррагер раскрыл реакцию Суареса на знаменитый укус Ивановича
Суарес укусил Ивановича / фото из открытых источников

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер вспомнил тот эпизод с укусом Ивановича, после которого Суарес получил серьезное наказание.

Напомним, в апреле 2013 года Суарес внезапно укусил Бранислава Ивановича во время поединка Челси и Ливерпуля.

"Когда Луис пришел в раздевалку, то сначала все отрицал. Возможно, он думал, что камеры не зафиксировали этот момент. Думаю, тот эпизод серьезно повлиял на Ливерпуль, ведь тогда Суарес пропустил немало матчей.

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Ранее он делал аналогичные вещи в Аяксе, поэтому эта ситуация побудила Ливерпуль продать его. Луис и так очень хотел в Барселону, а потом еще и укусил Кьеллини на чемпионате мира", – цитирует Каррагера Goal.com.

К слову, за тот инцидент Суарес получил 10 матчей дисквалификации. Укус Ивановича стал для уругвайца не первым – ранее он отметился подобным в Аяксе, а позже и в составе сборной на ЧМ-2014, укусив Джорджо Кьеллини.

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Англия Челси Челси футбольные курьёзы АПЛ Джейми Каррагер Джейми Каррагер Бранислав Иванович Бранислав Иванович Луис Суарес Луис Суарес Ливерпуль Ливерпуль
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