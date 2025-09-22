“Я считаю, что Арсенал – блестящая команда. По моему мнению, у них лучший состав в Премьер-лиге. Я думал, что они выиграют сегодня у Манчестер Сити. У Артеты есть команда и состав, которые близки к тому, чтобы побеждать в АПЛ или ЛЧ.

"Арсенал играл лучше": Гвардиола оправдался за 5 защитников и глухую оборону

Но снова и снова, когда дело доходит до важных игр, он выбирает состав, с которым больше думает о сопернике. Это не значит, что так нельзя выиграть Премьер-лигу. Жозе Моуринью выигрывал ее трижды с похожим стилем.

Однако для меня это были бесполезные 45 минут в первом тайме. И я это говорю потому, что играл за менеджеров, которые делали то же самое в Ливерпуле.

Мы были очень близки к титулам, мы были командой высокого уровня, но так и не выиграли АПЛ. Я всегда чувствовал, что во времена Жерара Улье и Рафаэля Бенитеса мы, возможно, время от времени нажимали на тормоз в некоторых играх, которые могли выиграть.

Именно это делает Микель Артета. В матче с Ливерпулем "канониры" словно не хотели победить. Манчестер Сити тоже был на пути к победе. Это повторяется сезон за сезоном", – заявил Джейми Каррагер в эфире Sky Sports.

Напомним, что Арсенал расписал ничью с Манчестер Сити (1:1) в пятом туре АПЛ. Теперь лондонцы отстают на пять очков от Ливерпуля, который идет на первом месте.

