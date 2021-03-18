"Я думаю, что Салах будет в Ливерпуле ближайшие несколько лет. Кажется, что он в похожей позиции с Харри Кейном. Думаю, они, наверное, будут скучать за утраченной возможностью, если когда-нибудь хотели сменить клуб, будь то Реал или Барселона. Это же касается и потенциального трансфера Кейна в Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити.

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За обоих игроков будут просить не менее 120 млн фунтов, возможно, и больше. Но я не уверен, что сейчас кто-то потратит такие средства на футболистов такого возраста", – отметил Каррагер на подкасте Робби Фаулера.

К слову, и Кейн, и Салах демонстрируют прекрасную результативность в этом сезоне. В активе Харри –26 голов и 16 ассистов в 38 встречах, а египтянин в 40 поединках отличился 25 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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