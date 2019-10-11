Каррагер объяснил, что может снова помешать Ливерпулю опередить Манчестер Сити в гонке за чемпионство

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер высказался о борьбе "красных" и Манчестер Сити за титул чемпиона АПЛ.

"Манчестер Сити страдает от травм, и для них это проблема. Это было бы проблемой для каждого, даже если у них лучше состав, чем у Ливерпуля. Понятно, что им плохо.

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На самом деле, можно подумать, что Ливерпулю будет труднее, если у них тоже будут травмы, потому что, как я уже сказал, у них нет такого состава, как у "горожан". Но у Ман Сити проблемы в той зоне, где они наиболее слабые – в центре защиты, как с точки зрения количества, так и качества.

Нет никаких сомнений, что серьезная травма ключевого игрока "красных" серьезно помешает им. Вот почему я не думаю, что кто-нибудь в Ливерпуле действительно витает в облаках. Несомненно, сейчас у команды прекрасное положение. Нужно быть лжецом, чтобы не признать этого.

Ливерпуль должен извлечь максимальную выгоду из этой ситуации. Не думать, что 8 очков отрыва – отличительное преимущество, а попробовать сделать 10-12 очков, если это возможно. Нет никаких сомнений, что, когда Ляпорт вернется, Сити снова встанет на ноги. Это команда, способная делать то же, что и Ливерпуль – выигрывать 17-18 игр подряд", – цитирует Каррагера Talk Sport.

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